Mate 20 Pro: Die Chinesen wollen es wissen

Huawei präsentiert in London seine neue Mate-Serie. Beim Mate 20 und Mate 20 Pro setzen die Chinesen auf Künstliche Intelligenz, einen neuen SD-Kartenstandard, eine Triple-Kamera mit Extra-Blitz, das im Viereck auf der Rückseite seine Stärken ausspielen soll. Laut Huawei, die Nummer zwei am Smartphone-Markt, übertrumpft man mit dem neuen Topmodell nicht nur Apple, sondern steckt auch Samsung in die Tasche.

Die Kamera ist das neue Herzstück des Mate 20 Pro. "Das neue Leica Ultra-Weitwinkelobjektiv hat eine Brennweite, die einer 16mm Full-Frame-Kamera entspricht", verspricht Smartphone-Chef Richard Yu. Außerdem soll das neue Kamerasystem "Makrofotografie unterstützt, die gestochen scharfe Aufnahmen von Objekten ermöglicht, die sich bis zu 2,5 cm vom Objektiv entfernt befinden". Aber auch der In-Built-Fingerprint-Scanner könnte für manche Nutzer zum Kaufargument werden. Egal, wo man auf den Bildschirm seinen Finger auflegt, soll man damit das Gerät entsperren können. Die Funktion hat nur im Mate 20 Pro Platz gefunden. Das Mate 20 hat nach wie vor auf der Rückseite den Sensor.

Beim Akku wurde nochmal draufgelegt. 4000-mAh-Kapazität beim Mate 20 und 4200-mAh beim Mate 20 Pro und sollte ein anderes Gerät den Geist aufgeben, wird das Mate zum Powerpack.