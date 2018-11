Amazon Go: Shoppen in der Zukunft

Eine App und eine Kreditkarte, mehr braucht es nicht, um bei Amazon Go einkaufen zu gehen. Ein Supermarkt, der ohne Kassierer und Warteschlangen auskommt. Mitten im Finanzviertel der Tech-Metropole San Francisco hat im Oktober der sechste Shop dieser Art eröffnet. Das Debüt mit den Geschäften ohne Registrierkassen feierte Amazon in seiner Heimatstadt Seattle in 2016 für seine Mitarbeiter. Nach erfolgreicher Testphase öffnete der Shop Anfang 2018 für die Öffentlichkeit. Das Sortiment ist in den Shops nahezu gleich. Es gibt gefüllte Weckerl, Salat, Obst und kleine Naschereien für die Mittagspause. Unzählige Kameras an der Decke überwachen dabei jeden Schritt und jede Bewegung.