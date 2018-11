EA bringt "Command und Conquer" zurück auf den PC

Mehr als 23 Jahre nach dem Erscheinen des Strategiespiels "Command & Conquer: Der Tiberiumskonflikt" hat sich der Hersteller Electronic Arts (EA) dazu entschieden, dem Spiel neues Leben einzuhauchen. Auch "Command & Conquer: Alarmstufe Rot" sollen neu aufgelegt werden.

Für die Remastered-Editionen arbeitet EA mit dem Studio Petroglyph Games zusammen, das aus ehemaligen Mitarbeitern von Westwood Studios besteht. Eben jene Entwickler, die bereits am Original gearbeitet haben. Darunter Joe Bostic, Steve Tall und Mike Legg. Als Komponisten konnte man Frank Klepacki gewinnen. Zu seinen bekannten Stücken zählen „Hell March“, „No Mercy“, „Face the Enemy“ oder „Act on Instinct“.

Auf der Diskussionsplattform Reddit schreibt EA, dass man in der Neuauflage, die für den PC erscheinen soll, gänzlich auf Mikrotransaktionen verzichten will. Damit reagiert der Hersteller auf Kritik, dass in Spielen Erfolge nur durch Geldüberweisungen möglich sind. Vor allem bei "Star Wars Battlefront 2" zog EA mit den Mikrotransaktionen den Ärger der Spieler auf sich. So musste man entweder bezahlen oder mehr als 40 Stunden investieren, um Charaktere freigeschaltet zu bekommen.

Bei dem Strategiespiel-Klassiker will EA sich mit den Spielern offenbar wieder aussöhnen. Denn beim Kauf des Spiels sollen auch die neuen Erweiterungen "Ausnahmezustand", "Gegenangriff" und "Vergeltungsschlag" in überarbeiteter Form enthalten sein.

