Smart-Home: Mehr Nutzen oder Schaden?

Vernetzte Haushaltsgeräte, also Smart Homes, sind das neue große Ding. Allein in diesem Jahr soll der Markt im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf rund 644 Millionen verkaufte Geräte wachsen, wie aus einer Studie des Marktforschers IDC hervorgeht. Bis 2022 soll die Zahl der Geräte sogar auf rund 1,3 Milliarden gestiegen sein.

Staubsauger, die selbstständig den Boden reinigen, Waschmaschinen, die sich fern starten lassen, oder Heizungen, die sich nach der Anwesenheit des Anwenders richten. All das biete zwar viel Komfort, jedoch auch eine Angriffsfläche für Cyberkriminelle. "Deshalb sollte man alles dafür tun, um seine Komfortzone sicher zu machen", sagte Remi Vrignaud, Vizepräsident des österreichischen Versicherungsverbandes, anlässlich eines Pressegesprächs am Donnerstag. Das bedeute etwa, sichere Passwörter und sichere Verbindungen zu nutzen, so Vrignaud.

Eine repräsentative Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) kam zu dem Schluss, dass 45 Prozent der befragten Österreicher bereits smarte Geräte nutzen. Besonders bei jüngeren (18 bis 25 Jahre) ist die Nutzung mit einem Anteil von 76 Prozent stark ausgeprägt. Bei den über 66-Jährigen gaben aber immerhin auch noch gut ein Fünftel an, solche Produkte zu verwenden.

Skeptische Nutzer

Doch fühlen sich auch 64 Prozent durch Smart-Home-Technologien überwacht. Knapp jeder zweite Teilnehmer gab zudem an, Angst davor zu haben, die Geräte könnten sich verselbstständigen. Jeder Zehnte hatte bereits mit Fehlfunktionen zu tun, wobei lediglich drei Prozent davon auf sicherheitsrelevante Vorfälle wie Datendiebstahl zurückzuführen waren. 47 Prozent schätzten schließlich den Nutzen von smarten Geräten höher als deren potenzielle Gefahren ein. "Smarte Geräte kommen im Alltag der Österreicher an, aber es herrscht eine gewisse Skepsis", resümierte Othmar Thann, Direktor des KFV.

"Jedes mit dem Internet verbundene Gerät kann auch über das Internet angegriffen werden", warnte Leopold Löschl, Experte im Cybercrime-Competence-Center des Bundeskriminalamtes. Aufgrundessen sei Prävention das Gebot der Stunde. Vor allem vor Weihnachten würden wieder viele smarte Geräte über den Ladentisch wandern. Dabei sollte nicht nur auf Design und Funktionalität, sondern zuvorderst auf Sicherheit geachtet werden.

"Sicherheit in Form einer fachkundigen Installation und Wartung kostet etwas", sagte Löschl. Profis wüssten dafür, welche Abhängigkeiten durch verschiedene Systeme entstehen, und könnten darüber informieren und gegensteuern.

Der Cyberkriminalitätsexperte appellierte an die Nutzer von smarten Geräten, sich zu fragen, ob wirklich alles vernetzt sein müsse oder lieber doch der eine oder andere Handgriff mehr manuell getätigt werden solle. Auch müsse bedacht werden, dass sprachgesteuerte Geräte zuhören, weswegen genau überlegt werden sollte, wo diese Geräte aufgestellt und wann sie eingeschaltet werden. "Paranoia will ich dennoch nicht verbreiten", beschwichtige Löschl.

(APA/nst)