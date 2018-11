iPhone X explodierte bei Update

Glück im Unglück - ein US-amerikanischer iPhone X-Nutzer wollte sein Smartphone auf die neueste Version updaten. Doch im Prozess das Apple-Gerät auf die neue Version iOS 12.1 zu bringen, wurde das Handy plötzlich heiß und explodierte schließlich. Das iPhone habe mit originalem Ladekabel von Apple an der Steckdose gehangen, als es anfing zu brennen.

"Das Update war abgeschlossen, und sobald das Smartphone eingeschaltet wurde, begann es zu rauchen und fing Feuer", sagte der Mann aus Washington gegenüber dem "Gadget360". Dann nahm er es vom Stromnetz. Es kam ihm komisch vor, dass das Handy "sehr heiß" wurde. Er habe das Gerät Anfang des Jahres gekauft und normal genutzt.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan