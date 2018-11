Skype kommt auf Amazons Lautsprecher

Bereits im September kündigte Amazon die Erweiterung für seine Lautsprecher an. Der Voice-over-IP-Dienst von Microsoft kommt laut Informationen von "The Verge" schon diese Woche in den USA per Update auf die Geräte. Künftig kann man also aussuchen, über welchen Dienst man telefoniert. Laut Amazon versteht es die digitale Assistentin, wenn man sagt "Alexa, rufe XY auf Skype an". Videotelefonate sind mit dem Echo Show oder dem Echo Spot dann ebenfalls möglich.

Diese Funktion wird vorerst nur auf Amazons Assistenten erhältlich sein. Wer ein Sonos- oder Onkyo-Gerät hat, wird auf diese Funktion sowie auch auf das Einrichten einer hausinternen Telefonanlage verzichten müssen. Zwar bietet Amazon Alexa für Drittanbieter an, aber nicht alle Funktionen werden angeboten.

Microsofts und Amazons digitalen Services verschmelzen zunehmends. Seit kurzem bietet auch die Xbox One Alexa und eine eigene Alexa-App für Windows 10 gibt es ebenfalls.

