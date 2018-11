Riesen-Pokemon auf großer Reise erheitert Twitter

Es gibt verschiedene Anlässe zu shoppen. Weil gerade Sommer-, Winter, Irgendein-Schlussverkauf ist, oder weil man frustriert ist. Dass man betrunken online shoppt, ist vielleicht ungewöhnlich, führt aber zu ähnlichen Resultaten wie anders motivierte Shoppingerlebnisse. Wie ein lebensgroßer Pokemon-Sitzpolster. Den hat der Brite Callum Underwood des Nächstens nach einigen Flaschen Bier erstanden. Auf Twitter sucht er nach Tipps, wie er das Ungetüm günstig von Großbritannien nach Amerika bringt. Das Verschiffen würde ihn nämlich 1000 Dollar kosten.

Nach einigen kreativen Lösungsvorschlägen beginnt die Reise mit ihm und seinem knapp acht Kilogramm schweren flauschigen Freund. In einer engen Kiste verpackt, muss er einige Sicherheitskontrollen bestehen. Sein Zweibeiner-Freund dokumentiert auf Twitter die Reisestationen und bangen Momente. Das ungewöhnliche Reisepaar entwickelt sich zum Twitter-Trend.

Some news, friends! I am starting at @caffeine full time after GDC. I'm opening my own office and hiring a team in Newcastle!



I will continue to scout for Raw Fury because I <3 them and believe in what they/we are trying to build. I'm just scaling back other work.



Wish me luck! — Callum Underwood (@DevRelCallum) 15. März 2018

Friendly TSA lady gave him a good look over and admired his size: “absolute unit” she said as she tried to squeeze the air out to repack pic.twitter.com/uZjs5CWOTc — Callum Underwood (@DevRelCallum) 18. November 2018

I’m on my last flight home! London - Newcastle. No idea if he’s on board, we’ll find out in an hour and 30! Come on my boy!! — Callum Underwood (@DevRelCallum) 19. November 2018

O m f g HE MADE IT EVERYONE!!! Look at the state of the box 😂😂. I will e x p a n d him when I get home! pic.twitter.com/CnFOb1bvVZ — Callum Underwood (@DevRelCallum) 19. November 2018

He’s getting used to his new home will need a few days to expand and get into shape I think.



I don’t have a soundcloud so go stream on @caffeine I guess 🤓 pic.twitter.com/t0ElbVG7ae — Callum Underwood (@DevRelCallum) 20. November 2018

(bagre)