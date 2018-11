Amazon entwickelt eigenen KI-Chip

Amazon hat einen eigenen Chip für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt. Der am Mittwoch vorgestellte Halbleiter "Inferentia" soll dem Internet-Konzern dazu dienen, lernende IT-Systeme wie zum Beispiel für die Übertragung von Sprache in Text aufzubauen. Auf dem Markt für solche KI-Chips sind vor allem Intel and Nvidia aktiv, zu deren größten Kunden bisher auch Amazon gehört. Die Halbleiter setzt der als Online-Kaufhaus groß gewordene Konzern vor allem in seinem neueren Geschäft mit dem Cloud-Computing ein. Intel und Nvidia drohen durch die Amazon-Eigenproduktion einen Abnehmer von Produkten zu verlieren, von denen sie sich in den kommenden Jahren kräftige Gewinnzuwächse versprochen haben.

(Reuters)