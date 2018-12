Blockchain: Grazer Ehepaar schließt "smarten" Ehevertrag

Von der smarten Glühbirne bis zum vernetzten Auto. Die Welt wird zunehmends digitaler. Neue Technologien dringen in die privatesten Bereiche vor. Ein Grazer Paar hat nun den ersten Blockchain-basierten Ehevertrag abgeschlossen.

Lukas Götz, CEO des Startups Block42, will mit seiner Ehefrau zeigen, dass die Blockchain großes Potenzial für Veträge bietet. Der Ehevertrag sei damit dynamisch und ermögliche auch nach Abschluss Änderungen und Anpassungen. Der Vertrag könne ständig mitwachsen. Besonders bei einem Vertrag, in dem es um Gütertrennung und gemeinsame Anschaffungen in der Ehe geht. Vermögenswerte wie Haus oder Auto können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden.

Wer hat wann, welche Änderungen vorgenommen. Alles ist in dem Smart-Wedding-Contract sichtbar. Wir glauben an die Technologie und daran, dass sie in Zukunft zum Standard für sämtliche Vertragsarten wird. Der Blockchain-basierte Ehevertrag zeigt, was möglich ist und wie wir die Technologie für die Abwicklung alltäglicher Rechtsangelegenheiten nutzen können”, erklärt Götz gegenüber dem Brutkasten.

Ganz so smart ist der neue Vertrag aber noch nicht. Ein physisches von einem Notar beglaubigtes Dokument ist nach geltendem Recht dennoch notwendig. Darin wird aber auf den "smarten Vertrag" hingewiesen.

>>> Block24.tech

>>> Brutkasten

(bagre)