DHL-Mitarbeiter beschimpft Kunden auf Twitter

Die Weihnachtszeit ist meist alles andere als ruhig und besinnlich. Die Weihnachtseinkäufe werden meist online getätigt und bescheren den Lieferdiensten einen großen Berg an mehr Paketen. Die Lieferanten bekommen die Kastenwägen vollgestopft und müssen zusehen, wie sie in ihrer Arbeitszeit die Pakete ausliefern. Währenddessen sitzen zuhause ungeduldig die Empfänger und warten auf die Lieferung. Es ist eine nervenaufreibende Zeit für alle. Einem DHL-Mitarbeiter, der auf Twitter Kundenanfragen reagierte, ist aufgrund einer weiteren unfreundlichen Anfrage die Hutschnur geplatzt.

Dabei gilt als oberste Regel bei Social-Media-Kundenbetreuung: Immer die Ruhe bewahren. Die dürfte der Mitarbeiter kurz vergessen haben. Ein Nutzer wollte über Twitter bei DHL erfahren, wie es um sein Paket bestellt ist. (Der Tweet wurde bereits gelöscht). Um seiner Anfrage Ausdruck zu verleihen, bediente er sich anscheinend auch der Phrase "Was soll die Scheiße?"

Bruder die haben grad sowieso mit ihrem Image zu kämpfen 😂 pic.twitter.com/iMEKxqt0R4 — Franz (@NickPepperwood) 29. November 2018

Womit der Kunde sicher nicht gerechnet hat, war die darauffolgende Antwort: „Die einzige Scheiße hier, ist Ihr Rumgeheule! [...] Und jetzt zurück zu Mami an die Brust!"

Die einzige Scheiße hier, ist Ihr Rumgeheule! "Voraussichtlich" (wie es nachweislich von uns angegeben und im Standardversand üblich ist) als "feste Daten" wahrzunehmen, grenzt schon sehr an Realitätsverlust. Und jetzt zurück zu Mami an die Brust! ^SI #wann? — DHL Paket (@DHLPaket) 28. November 2018

Binnen weniger Stunden sammelten sich mehr als 450 Tweets unter dem Kommentar. Auch DHL selbst hat umgehend nochmal reagiert und mitgeteilt, dass "Konsequenzen gezogen" wurden. Der Mitarbeiter wurde demnach versetzt und soll nicht mehr direkt mit Kunden arbeiten. Dabei sind die Reaktionen mehrheitlich positiv und verteidigen den DHL-Angestellten. "Endlich mal eine authentische Antwort und kein dämliches es-tut-uns-ja-immer-aufrichtig-leid-Geschleime", schreibt ein User. Ein anderer wiederum fordert gar eine Lohnerhöhung: "Man muss sich nicht ständig alles gefallen lassen".

Natürlich erntet der Mitarbeiter aber auch Kritik. So sei es nicht in Ordnung, so zu reagieren. "Der Kunde ist König", schreibt ein User und einzelne fordern die Kündigung. Diesem Ruf folgt DHL aber nicht.

(bagre)