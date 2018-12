Flixbus-Chef Krauss: „Idee ist wichtig, aber der Markt muss groß genug sein“

Der Chef der Busflotte rät jungen Unternehmern, das zu tun, wofür ihr Herz schlägt und die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich, sagt er, brauche man eine gute Geschäftsidee, doch mindestens so wichtig sei, dass der Markt dafür ausreichend groß ist. Daher überrascht es nicht, dass Flixbus jetzt auch in den USA expandiert