Original Quellcode von "Leisure Suit Larry" auf Ebay

In den 1980er-Jahren gelang Entwickler Al Lowe mit "Leisure Suit Larry" ein Spiel, das die Massen begeistert. Nun verkauft er den auf Disketten gespeicherten Originalcode auf Ebay.

Mit dem fiktiven Charakter Larry Laffe wandert der Spieler durch Bars, Casinos, Supermärkte oder Straßen. Immer auf der Suche nach einer Frau, aber meistens erfolglos. Angelehnt ist die Thematik an die erfolgreichen Softsexfilmchen à la "Eis am Stiel". Die Spiele erfreuten sich großer Beliebtheit. Der Ableger "Leisure Suit Larry meets Patty" hat es in die Bestseller Games geschafft. Damals eine der erfolgreichsten Zeitschriften für Spiele.

Der Vater des Spiels hat neben "Leisure Suit Larry" auch seine anderen Arbeiten online gestellt. Für aktuell 10.000 Dollar erhält der erfolgreiche Bieter den original Programmcode; stilecht im 5,25 Zoll Diskettenformat. Sammler-Games: Die 15 teuersten Spiele der Welt

Der Bieter erhält dadurch aber nur den Programmcode und keine Rechte an dem Spiel, stellt Al Lowe in der Beschreibung auf Ebay fest. Außerdem könnte es sein, dass über die jahrzehntelange Lagerung auch Daten verloren gegangen sind und nicht alle Disketten noch einwandfrei funktionieren.

>>> Hier geht's zur Ebay-Auktion

Auf der Plattform Good old Games (GoG) kann man das Spiel erwerben. Knapp neun Euro werden dafür verlangt und es ist mit Windows, MacOS und Linux kompatibel. Außerdem gibt es dort ein Video zum Spiel.

>>> Leisure Suit Larry bei GoG

