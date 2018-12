Mittelfinger-Streit zwischen zwei Hipstern wird zum Internet-Hit

Wenn zwei Hipster in New York zu streiten beginnen, kann das recht intensiv werden. Zwei junge Männer dürften einen Disput haben, den sie damit ausdrücken, dass sie sich gegenseitig den Mittelfinger entgegenstrecken. Auf sehr unterhaltsame Weise.

Zwischen den beiden fällt kein einziges Wort und sie werden auch nicht handgreiflich. Ob sie ihren Streit damit gelöst haben und ob sie sich überhaupt kennen, bleibt unklar.

Klar ist nur, dass das Video des Disputs sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet. Der Twitter-User Guy, der das Video gepostet hat, beschreibt es als den intensivsten Kampf, den er je gesehen hat. Mehr als drei Millionen Menschen haben das Video bereits gesehen. Kyle Kashuv fand eine passende Beschreibung für das Video: "Twitter in real life".

The most intense fight I’ve ever seen pic.twitter.com/TCXXO98ijp