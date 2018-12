Einfach mal abschalten – mit dummen Handys

Ach, was waren das für Zeiten, als wir das Telefon noch zum Telefonieren verwendet haben. Als der Akku noch eine Woche hielt, weil das schwarz-weiß-Display keine hohen Ansprüche hatte. Als wir, wie im Fall des unverwüstlichen Nokia 6310, das Handy auch als Flaschenöffner einsetzen konnten. Es waren einfachere Zeiten. Ein Handy war ein Handy und ein Computer ein Computer. Für E-Mail mussten wir uns noch hinsetzen – nicht in der U-Bahn, sondern am Schreibtisch.

Heute ist alles anders. Es gibt unzählige Statistiken, aber vergessen wir die mal. Dass das Smartphone eine Seuche ist, sollten wir alle merken. Ständig stört es – beim Familienessen, bei der Sitzung im Büro, beim wohlverdienten Schlaf. Manche sind regelrecht süchtig nach dem permanenten Chat auf WhatsApp und der digitalen Zuneigung auf Instagram. Klar, iPhone und Co. ersetzen nicht nur das Handy von gestern, sondern auch die Kamera, den Notizblock, den Walkman, das Radio. Sogar Bankgeschäfte erledigen wir damit. Da nehmen wir sogar in Kauf, dass wir praktisch permanent überwacht werden, Stasi-Style.

Aber es gibt noch einen anderen Weg. Das Handy von gestern ist nicht tot. Man muss es nur suchen. Wir haben drei gefunden und getestet: Die Retro-Knaller von Nokia: 3310 und 8110 (Codewort Banane) – und das Punkt Phone aus der Schweiz, das auf ein neues, markantes Design und besonders wenig Features setzt.

Vorweg: Es ist höchst eigenartig, die Aktienkurse nicht alle drei Minuten checken zu können. Es ist auch befreiend. Die drei Modelle haben alle ihre Stärken und Schwächen. Aber vor allem können sie: wenig. Und das ist gut so. Telefonieren. SMS schreiben. Erinnerungen speichern. Wecker einstellen. Das war es dann auch schon wieder. Wobei: Wer nach Jahren am Smartphone noch effizient mit der Texteingabe via T9 umgehen kann, dem gebührt ein Preis. De facto kann man SMS auch aus der Liste streichen. Mehr als ein „ok“ schafft man kaum. Ein größeres Problem ist die Abwesenheit der heute allgegenwärtigen Messenger. Selbst T9-Profis stellen schnell fest: Wer nicht auf WhatsApp ist, existiert für viele nicht. Wer genau das sucht, wird mit den dummen Handys aber glücklich sein.



Banane. Nur: Ganz so einfach ist auch das nicht. Bei Telefonen ohne Features gibt es große Unterschiede. Nehmen wir die Modelle von Nokia: Die zwei Handys kommen mit unterschiedlichen Betriebssystemen daher. Auf der Banane läuft KaiOS, eine Art Android, aber extrem abgespeckt. Das soll Features wie Google Maps und den Import von Kontakten ermöglichen. Funktioniert auch, aber unheimlich mühsam und langsam.

Die gesuchte Simplizität geht völlig verloren. Alles dauert ewig und stottert. Mag sein, dass KaiOS eine gute Idee ist, aber nicht auf dieser Hardware. Einen großen Vorteil hat das 8110 aber: Es bringt 4G mit und kann auch als Hotspot für Laptop oder Tablet fungieren. Damit man endlich die Börsenkurse und Instagram checken kann.

Besser (aber ohne 4G) läuft das 3310. Für rund 50 Euro bekommt man hier ein bisschen Retro-Feeling in einem sehr, sehr kleinen Gehäuse. Unter der Haube werkt Nokias altes S30-Betriebssystem. Das läuft flüssig und vermag es, Nostalgie auszulösen. Darum geht es auch: Die echte Generation Smartphone, die mit Apps aufgewachsen ist, wird ohnehin nicht zu den abgespeckten Klassikern greifen.



Punkt. Wenn schon, dann vielleicht zum Punkt Phone. Dieses Schweizer Handy ist keine Neuauflage eines Geräts aus längst vergangenen Tagen – auch wenn es ein bisschen so aussieht. Das Design erinnert an den legendären Braun-Taschenrechner, der ironischerweise auch für Apples Rechner-App am iPhone Pate stand. Das Punkt Phone gibt es in zwei Varianten: eins und zwei. Die neuere Version wurde gerade erst vorgestellt und kann vorbestellt werden.

Anders als die erste Variante kann das neue Punkt auch 4G, dient also als Begleiter für ein Tablet oder einen Laptop. Die Idee laut Marketing: Das Internet soll dem Nutzer zur Verfügung stehen, nicht der Nutzer dem Internet. In der ersten Variante, die hier getestet wurde, ist das Telefon noch kompromissloser. Anders als Nokias Modelle kommt es ohne Kamera aus.

Wer ein Punkt mit sich führt, kann damit telefonieren und SMS schreiben. Das war's. Beim Punkt 2 wurde die SMS-Funktion leicht verbessert. Sonst hat sich kaum etwas geändert. Und das ist gut so. Das Punkt kostet 200 bis 330 Euro, je nachdem, ob man das alte oder neue Modell ordert.

Das ist stattlich. Dafür ist die Bedienung zumindest flüssig. Und es ist ein Statement: Wer sich so ein Ding in die Tasche steckt, will sich wirklich ein bisschen abnabeln vom Smartphone-Wahn unserer Zeit. Wenigstens am Abend. Oder am Wochenende. Oder im Urlaub. Wenigstens ein bisschen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)