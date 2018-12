Wie Versicherungen von Hackerangriffen profitieren

Wien. Computerhacker, die von ihren Opfern Lösegeld in Form von Bitcoins verlangen. Was nach schlechtem Film klingt, wurde für ein Hotel auf der Turracher Höhe im vergangenen Winter Realität. Bereits mehrfach in der Saison war der Betrieb Ziel von Angriffen aus dem Netz geworden. Schließlich folgte der Super-GAU: Die Schlüsselkarten der Zimmer blockierten, weshalb man „Schutzgeld“ zahlte. Das Management kündigte damals an, seine Lehren aus dem Fall zu ziehen. Beim nächsten Zimmerumbau, so teilte man mit, werde man wieder auf konventionelle Schlüssel setzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)