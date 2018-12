US-Polizei jagt "Türschwellenpiraten"

In der Weihnachtszeit steigen die Online-Bestellungen exorbitant an. Lieferdienste kommen kaum nach, die Bestellungen auszuliefern. Zum Teil landen die Bestellungen einfach auf der Türschwelle. Für Diebe eine einfache Möglichkeit. In den USA versucht man jetzt mit fingierten Paketen und GPS-Trackern den "Türschwellenpiraten" auf die Schliche zu kommen.

In Jersey City haben sich einige Polizeimitarbeiter bereit erklärt, von Amazon bereitgestellte Kameras an ihren Türen zu montieren. Davor werden dann Pakete abgelegt, die statt verheißungswoller Ware nur einen GPS-Tracker beherbergen. Die Polizei konnte bereits erste Erfolge feiern.

Drei Minuten nach der "Auslieferung" eines Pakets, wurde es von einem Dieb von der Veranda gestohlen. Mit dem GPS-Tracker konnte er ausfindig gemacht und verhaftet werden.

Die sogenannten "Porch Pirates" fahren mit dem Auto von Haus zu Haus auf der Suche nach abgelegten Paketen. Blitzschnell werden diese in ein Auto geladen, bevor die Diebestour fortgesetzt wird. Die Polizei erhofft sich durch den Einsatz der GPS-Tracker eine abschreckende Wirkung.

Amazon arbeitet an Möglichkeiten, die Auslieferungen zu minimieren und will gleichzeitig auch Diebstähle durch Boten minimieren. Hier wird ebenfalls der Einsatz von Trackern erwogen.

(bagre)