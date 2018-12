Teslas können jetzt auch furzen

Smartphones haben heutzutage schon viele Funktionen, die zum größten Teil nicht verwendet werden. Tesla hat diese "Featuritis" auf ein neues Niveau gehoben. Wer möchte, kann jetzt mit seinem Tesla furzen. Dafür wurde nun sogar eine eigene Furz-App freigeschaltet.

Über das Easter-Egg-Menü kann das linke Rädchen links am Lenkrad oder der Blinker mit Furztönen belegt werden. Zur Wahl stehen sogar sieben akustisch unterschiedliche Flatulenzen. „Tesla 💨 app almost done. Important to get every note right", twitterte kürzlich Tesla-Gründer Elon Musk.

Und wer es gerne kuschelig in seinem Wagen hat, kann den Fireplace-Modus aktivieren. Automatisch erscheint ein kleines Kaminfeuer am Bildschirm und die Innentemperatur steigt automatisch an.

