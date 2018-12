LG bringt 2019 ausrollbare Fernseher auf den Markt

LG ist Marktführer im OLED-Segment. Mehr als 27 Hersteller beliefern die Koreaner mit ihren Panels. Doch die Absatzzahlen steigen nicht mehr so wie in den letzten Jahren. 2019 soll sich das ändern. LG will ausrollbare Fernseher auf den Markt bringen.

Statt Beamer und Leinwand soll künftig nur noch ein Gerät notwendig sein. Nämlich die Leinwand selbst. Das in Las Vegas vorgestellte Gerät misst 65 Zoll. Die Größe lässt sich variabel einstellen.

Die Entscheidung, den ausrollbaren Fernseher tatsächlich auf den Markt zu bringen, kommt überraschend. Es ist nicht ungewöhnlich, dass derartige Geräte auf Messen gezeigt werden. Meist mit dem Zweck zu zeigen, was möglich ist. Die Produktion ist aber in den meisten Fällen so teuer, dass derartige Prototypen es nicht in den Handel schaffen.

(bagre)