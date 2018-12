The Carlton Dance: "Prinz von Bel Air"-Darsteller klagt Epic Games

Die 90er-Jahre Serie "Prinz von Bel Air" hat Will Smith berühmt gemacht. Seine Kollegen blieben ihm Schatten des Hauptdarstellers. Wer aber an Carlton denkt, denkt sofort an den ikonischen Tanz, den der schrullige Cousin hatte.

Darsteller Alfonso Ribeiro hat sich diesen Tanz zu "It's not unusual" von Tom Jones sogar schützen lassen will. Bislang war das nicht der Fall. Bekannt sind die Bewegungen aber schon lange als "Carlton Dance" und selbst vor vier Jahren, als er bei der TV-Show "Dancing with the Stars" mitmachte, warteten die Zuschauer sehnsüchtig auf "seinen" Tanz.

In einem Interview erklärte Ribeiro, dass der Tanz hauptsächlich improvisiert war. Im Skript stand nur "Carlton tanzt". Noch heute beschreibt er den "Carlton Tanz" als Mischung aus Courteney Cox im Bruce Springsteen Video "Dancing in the Dark" und Eddie Murphy im "Delirious" Video.

Für die Anwälte des Schauspielers kein Grund, den Spielehersteller nicht zu klagen. Denn seit einem Jahr verwendet Epic Games das "Fresh Emote" in Fortnite. "Epic hat Rekordgewinne durch herunterladbare Inhalte wie das 'Fresh'-Emote erzielt. Und doch hat Epic es versäumt, Herrn Ribeiro zu kompensieren oder überhaupt nach der Erlaubnis für die Verwendung seiner Beliebtheit und seines intellektuellen ikonischen [geistigen] Eigentums zu fragen", heißt es in der Klageschrift.

So sah das damals in "Prinz von Bel Air" aus.





Epic Games hat das in Fortnite so übernommen.





