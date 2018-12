Nasa-Angestellter baut Glitzer-Bombe aus Rache an Paketdieben

Sie fahren durch die Straßen und halten Ausschau nach abgestellten Paketen von Lieferdiensten. In den USA geht die Polizei gegen sogenannte "Porch Pirates" mit GPS-Trackern in fingierten Paketen vor, um den Dieben auf die Spur zu kommen. Auch der Nasa-Angestellte Mark Rober wurde ein Paket geklaut. Auf sich sitzen lassen wollte er es nicht und baute eine Glitzerbombe.

Sechs Monate tüftelte er an dem schrillen Rachepaket. In die Verpackung eines Apple Homepods verbaute er eine Drehschaufel, damit das Glitter ordentlich verteilt wird. Sensoren sorgen dafür, dass die Schaufel ausgelöst wird, sobald das Packerl aufgemacht wird. Um den Akt der Rache nicht zu versäumen, wurden noch vier Smartphones mit Weitwinkel-Kameras verbaut. Diese waren ebenfalls an einen Sensor gekoppelt, um automatisch zu filmen.

Damit die Diebe sich nicht mit den teuren Smartphones aus dem Staub machten, verbaute er noch einen Furzspray. Alle 30 Sekunden verbreitet dieser einen unerträglichen Gestank. Und mithilfe der Smartphones und dem aktivierten GPS konnte er sein Paket wieder einsammeln.

Das Resultat ist nicht nur ein schadenfroher Mark Rober. Die gesammelten Werke hat der Tüftler nämlich auch auf YouTube hochgeladen; natürlich anonymisiert.

