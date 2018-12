Was ist Facebook (seinen Nutzern) wert?

Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es von der Kopfzahl her das größte der Erde: 2,2 Milliarden Personen klicken sich pro Monat ein, 1,45 tun es täglich (China hat 1,38 Milliarden Einwohner). Und sie verbringen dort 50 Minuten am Tag, entweder auf Facebook oder anderen Plattformen, die Facebook gehören, Messenger und Instagram. Das summiert sich auf 100.000 Jahre – pro Tag. Und es hält sich, allen Skandalen, Leaks und Manipulationen zu Wahlkampfzwecken – in denen Nutzerdaten in ganz falsche Hände gerieten – zum Trotz. Auch das häufig konstatierte schwindende Interesse jüngerer User hat nichts daran geändert, dass Facebook das führende soziale Netzwerk ist und die, nach Google und YouTube, am dritthäufigsten gewählte Adresse im Internet.

So hat es, seit es 2004 startete, das Verhalten revolutioniert, aber dieser enorme kulturelle Einfluss steht in einigem Gegensatz zum ökonomischen: Am 30. September 2017 hatte Facebook 23.165 Mitarbeiter, das ist weniger als ein Prozent derer, die beim umsatzstärksten Einzelhandelskonzern Walmart beschäftigt sind. Zudem ist Facebook für User gratis, insofern trägt es zum Bruttoinlandsprodukt nichts bei. Umso beeindruckender ist der Börsenwert – mit 541,56 Milliarden Dollar lag Facebook im Mai 2018 an der fünften Stelle –, an Nettogewinnen aus der Werbung wurden 2017 20,20 Milliarden Dollar eingefahren.

Aber wenn es nach denen ginge, die auf Facebook unterwegs sind, müsste das Unternehmen noch weitaus mehr wert sein, zwei Gruppen von US-Ökonomen haben es zunächst unabhängig voneinander erhoben, sind dann aufeinander aufmerksam geworden und haben sich zusammengetan: Sie haben User gefragt, für wie viel Geld sie für eine bestimmte Zeit auf Facebook verzichten würden, die Frage war ernst, das angebotene Geld echt. An einer dieser inversen Versteigerungen nahmen 122 College-Studenten aus dem Mittleren Westen teil: Sie forderten im Durchschnitt für einen Tag Verzicht 4,17 Dollar, für drei 13,89, für eine Woche 37,00, aufs Jahr rechneten die Forscher das auf 1511 bis 1908 Dollar hoch.

Ein Jahr ohne? Ja, für 1908 Dollar!

Dieser Wert traf sich etwa mit dem von Studenten einer zweiten Gruppe, in der das Jahr direkt abgefragt wurde (2076 Dollar), bei Nichtstudenten waren es 1139 Dollar. Die dritte Gruppe war anonym, über das Internetportal Mechanical Turk rekrutiert, sie forderte für ein Jahr 1921 Dollar (PLoS ONE 19. 12.). „Für Studenten ist Facebook noch wertvoller als für andere, einige haben sogar jedes Angebot abgelehnt, weil sie grundsätzlich nicht ein Jahr lang darauf verzichten wollen“, berichtet einer der Studienautoren, der Ökonom Sean B. Cash (Tufts University).

All das verleiht dem sozialen Netzwerk einen fiktiven Wert, der weit über dem des Marktes liegt: Teilt man dessen 542 Milliarden Dollar Börsenwert durch die 2,2 Milliarden User, entfallen auf jeden von ihnen etwas weniger als 250 Dollar. Und das ist viel weniger als der durchschnittliche Preis für den Verzicht.

