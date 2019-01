Nike präsentiert die nächste Generation des selbstschnürenden Schuhs

In "Zurück in die Zukunft II" schürten sich Marty McFlys Sneakers ganz von alleine. Vor einigen Jahren setzte Nike die "Air Mags" schließlich um - allerdings nur für einige Auserwählte um. Zusätzlich kam der "HyperAdapt 1.0" auf den Markt, der allerdings stolze 700 Euro kostete. Heuer kommt die nächste Generation der selbstschnürenden Schuhe auf den Markt - und die ist deutlich billiger. Um 350 Dollar verkauft der Sportkonzern den Smarten Sneaker "Nike Adapt BB".

Verkaufsstart in den USA ist im Februar, ob der Schuh auch nach Österreich kommt, ist noch nicht bekannt. Die FitAdapt-Technologie will Nike in Zukunft auch bei anderen Produkten anwenden.

Für Basketballspieler

Hilfreich soll der "Nike Adapt BB"vor allem für Basketballspieler sein. Sensoren erkennen, wie stark die Schnürung sein muss und passen diese während eines Spiels automatisch auf verschiedene Bewegungen an. Die Schnürung kann aber auch via App geändert werden. Auf der App können verschiedene Profile angelegt werden. Welches davon gerade aktiv ist, erkennt der Sportler an der LED-Beleuchtung seines Schuhs.

(sk)