35 Jahre Macintosh: Der Apple-Computer schreibt Geschichte

Der Macintosh feiert seinen 35. Geburtstag. In Cupertino präsentierte Steve Jobs den Aktionären einen Computer, der noch viele Regeln und Standards brechen sollte. Was heute noch als Mac in unterschiedlichen Iterationen auf den Markt kommt, feiert am 24. Jänner seinen Geburtstag.

Mit einem legendären Werbespot kündigte Apple in der Halbzeit-Pause des Super Bowl eine neue Ära ankündigt. "Am 24. Jänner wird Apple Computer "Macintosh" vorstellen. Und du wirst sehen, warum 1984 nicht wie "1984" (Roman von George Orwell; Anm. d. Red.) sein wird", heißt es am Schluss. Regie führte Ridley Scott, der für Alien, Blade Runner, Gladiator verantwortlich zeichnet.

Der erste Macintosh war Apples Antwort auf die damalige Übermacht von IBM. Jobs empfand das vorherrschende PC-Design als grau und unkreativ. Nachdem Apple selbst mit dem Apple II und Lisa grau als Standard für PC definierte.

Mit einem Einstiegspreis von knapp 2495 Dollar oder umgerechnet knapp 70.000 Schilling erhielten Kunden einen Rechner mit 64 Kilobyte-Speicher, 128 Kilobyte RAM, einem Motorola 68000 Chip mit 8 MHz und einem 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk. Der der Bildschirm hatte eine Diagonale von neun Zoll und bot eine Schwarz-Weiß-Auflösung von 512 x 342 Pixel.



Separat erhältlich waren Tastatur und Maus. Mit dem Macintosh schuf Apple nicht nur ein kompaktes Gerät für den Heimgebrauch, sondern führte eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI) ein. Da es auch gänzlich neu war, einen Zeiger mit einer Maus zu bedienen, bot Apple eine "Test-Drive-Aktion". Kunden bekamen eine Schulung und konnten testweise das Gerät mitnehmen. Mit der Benutzeroberfläche verschwand auch die Kommandozeile.

Apple fand damit vor 35 Jahren seine Hauptklientel. Und zwar nicht in den Privathaushalten, das sollte erst später passieren. Vor allem Universitäten, Werbeagenturen und Medien fanden Gefallen an den grafischen Möglichkeiten. 40 Jahre Apple in 40 Bildern

Trotz darauffolgenden turbulenten Jahren - der Weggang von Steve Jobs und seine Rückkehr einige Jahre später - die Marke Macintosh blieb zumindest in ihren ersten drei Buchstaben erhalten. Dabei hat der Computer den Namen einer schmackhaften Apfel-Sorte zu verdanken.