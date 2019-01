Hermes-Bote übt Paketweitwurf - Arbeitgeber nicht begeistert

Paketlieferdienste sorgen in vielen Fällen für Unmut. Entweder kommen die Pakete nicht rechtzeitig an, oder man muss trotz Anwesenheit in einen Shop fahren, der meist nicht gleich um die Ecke ist. Ein Hermes-Lieferant war aber sehr bemüht, das Paket bei der Lieferadresse abzugeben. Wenn auch auf sehr eigentümliche Art.

Ein Nachbar beobachtete, wie der Hermes-Paket auf seinen Lieferwagen stieg und dabei beherzt versuchte, das Paket auf den Balkon zu wuchten. Mit nur mäßigem Erfolg. Man kann für den Empfänger hoffen, dass sich nichts Zerbrechliches in der Schachtel befand. Erst beim dritten Versuch landet es auf dem gewünschten Balkon.

Die Videoaufnahme sorgt für ordentlich Gelächter in den sozialen Netzwerken. Zwischen einigen Nutzern ist die Diskussion darüber entbrannt, ob es nicht sein kann, dass es sich hier sogar um den ausdrücklichen Wunsch des Adressaten gehandelt haben könnte. Unter "Abstellgenehmigung" können Kunden ihre Wünsche abgeben. Vorgesehen sind meist Namen von Nachbarn, die bereit sind, Pakete anzunehmen oder alternative Plätze.

Auch ohne dieser expliziten Genehmigung sorgte der Amazon-Lieferservice zum Start in Österreich für Verstimmung. Dort wurden zum Teil Pakete einfach vor der Haustüre abgelegt.

Der bekannte deutsche Satiriker Jan Böhmermann stellt sich indes auf die Seite des Zulieferers. Er erinnert dabei an die schlechte Bezahlung und die miesen Arbeitsbedingungen bei den Logistikern. Hermes ist - zumindest auf Twitter - wenig begeistert von dem Vorfall und bittet um weitere Hinweise. Der Versuch das Paket doch noch zuzustellen, könnte also noch Konsequenzen für den Angestellten haben.

(bagre)