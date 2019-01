Facebook will Messenger, WhatsApp und Instagram zusammenlegen

Facebook, dem auch WhatsApp und Instagram gehört, will all seine Messengerdienste zusammenlegen, berichtet die "New York Times". Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram sollen als einzelne Apps weiterbestehen. In Zukunft wird es dem Bericht nach aber möglich bleiben, auch User aus anderen Diensten zu kontaktieren. Gegenüber der BBC sagte Facebook, dass es der Beginn eines "langen Prozesses" sei.

In der "New York Times" heißt es der Plan der Zusammenführung ist ein persönliches Projekt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Die Änderungen sollen auch mit den personellen Veränderungen bei Instagram und WhatsApp zu tun haben: Beide Gründer der Dienste verließen den Konzern im Vorjahr.

(Red.)