Stärken behalten, Schwächen im Griff

Mit dem AF9 hat Sony den offiziellen Nachfolger seines „Oled“-Debütmodells A1 in das heiß umkämpfte Match der 55- und 65-Zoll-Fernseher geschickt. Vieles vom Vorgänger wurde übernommen, auch das Designkonzept. Das praktisch rahmenlose Display ruht – sofern nicht an die Wand gehängt – durch einen nach hinten ausgeklappten Ständer abgestützt direkt auf dem Lowboard. Das ist noch immer eine gefällige Lösung für die Frage, wie man ein großes schwarzes Rechteck am elegantesten im Wohnraum drapiert.

Auch beim Sound setzt man weiter darauf, das Display selbst als Lautsprecher zu nutzen. Unterstützt von einem im hinteren Ständer integrieren Basslautsprecher bietet der AF9 mit dieser Technologie herausragenden Ton, der mit üblichen Soundbars mithalten kann und diese somit überflüssig macht. Freilich, für Top-Heimkino-Feeling empfiehlt es sich dennoch, den AF9 mit einer hochwertigen Mehrkanalanlage zu paaren. Hier bietet er die Option, den Fernseher selbst als Center-Lautsprecher in ein Surround-Setting zu integrieren. So profitieren auch Nutzer mit Heimkino-Anlage von den akustischen Vorzügen des AF9.

Doch nun zum Bild. Hier gibt es wenig Neues zu berichten. Die „Oled“-Technik wird von Sony gut beherrscht, die Helligkeit des AF9 ist absolut ausreichend, die Farben sind satt – bei einzelnen Quellen waren Lippen fast zu rot. „Oled“-typisch sind Schwarzwert und Kontrast exzellent, auch wenn der Kontrast (wie fast immer) werkseitig zu hoch eingestellt ist, dunkle Bereiche saufen etwas ab. Das lässt sich aber im Menü leicht korrigieren.

Bedienung deutlich besser. Apropos Menü: Schwer nachvollziehbare Bedienlogik und die nicht ergonomische Fernbedienung waren die Hauptkritikpunkte am Vorgängermodell A1. Hier ist das Glas beim Nachfolger nun zumindest halb voll. Die Fernbedienung ist nun so gestaltet, dass man in der Regel (nur) jene Taste trifft, die man drücken will. Der größte Sprung nach vorn ist die neue Android-Oberfläche (Oreo). Das Betriebssystem ist reaktionsschneller, stabiler und deutlich übersichtlicher als beim Vorgänger (für den es als Update auch zur Verfügung stehen wird). Insgesamt hat Sony nun, was die Bedienung angeht, zur Konkurrenz aufgeschlossen. Allerdings wäre hier nach Ansicht des Autors noch Luft nach oben. So ganz auf Anhieb erschließt sich die Logik noch immer nicht, und die Bezeichnung einiger Menüpunkte ist etwas eigenwillig. Wobei natürlich anzumerken ist, dass auch die Frage, was als intuitiv empfunden wird und was nicht, letztlich subjektiv ist.

Positiv zu erwähnen ist die tadellos funktionierende Formaterkennung, die das lästige Umschalten bei 4:3-Content erspart. Zusammen mit dem guten Upscaler ist auch älteres Material auf dem AF9 ansehnlich, seine Qualitäten voll ausspielen kann das 4K-Display natürlich bei UHD-Content.

In Summe hat Sony mit dem AF9 vieles richtig gemacht. Die Vorzüge des „Oled“-Debütmodells bezüglich Design und Sound wurden beibehalten, die Schwächen bei der Bedienung weitgehend ausgebügelt. Bezüglich Bild gab es schon beim Vorgänger nichts zu meckern. Das gilt im Wesentlichen auch für den AF9. Allerdings ist der je nach Diagonale rund 2700 bzw. 3500 Euro teure AF9 im Umfeld stark gefallener „Oled“-Preise vergleichsweise hoch angesetzt. Ob ein Mehrpreis in der Größenordnung von 1000 Euro gegenüber manch anderem Modell angemessen ist, muss jeder mit eigenen Augen selbst beurteilen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)