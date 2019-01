Digitales Bestattungshaus Mymoria startet in Österreich

Seebestattung, Aufbahrung, Kiefernsarg, das Design der Traueranzeigen. Trauernde sind nach einem Todesfall häufig mit vielen Fragen rund um das Begräbnis und den Wünschen des Verstorbenen konfrontiert. Ein Startup, das seit 2016 in Deutschland verfügbar ist, will jetzt in Österreich durchstarten. Mymoria verspricht eine leichte Planung von Beisetzungen online. Zudem soll sie sich durch Kostentransparenz von herkömmlichen Anbietern unterscheiden. Ebenso ist es möglich eine Bestattungsvorsorge abzuschließen. Dafür ist eine Registrierung notwendig.

Björn Wolff, Gründer und Geschäftsführer von mymoria, sagt: „ In Österreich und insbesondere in Wien ist der Bestattungsmarkt trotz Liberalisierung im Jahr 2002 noch weitestgehend von Kommunen dominiert. ”



Ab sofort können sich Internetnutzer auf www.mymoria.at über Bestattungen in Österreich informieren. Auf Wunsch stehen den Angehörigen bei Fragen und Gesprächsbedarf Tag und Nacht erfahrene Mitarbeiter am Servicetelefon zur Verfügung. Vorerst soll Mymemoria neben Wien nur in den Städten Salzburg, Linz, Graz und Innsbruck verfügbar sein. Das Service soll aber noch im Laufe des Jahres flächendeckend verfügbar sein.

Auf der Webseite werden die Kunden Schritt für Schritt durchgeführt. Wird eine Urnenbeisetzung oder doch ein Sarg gewünscht. Will man im kleinen Kreis oder doch im großen Stil Abschied nehmen. Sobald man sich für eine Preiskategorie entschieden hat, werden persönliche Daten abgefragt und man erhält umgehend ein Angebot.



In der Presseaussendung schreibt Mymoria: "Das Team des digitalen Bestattungshauses möchte auch in Österreich die Bestattungskultur hin zu mehr Transparenz, Offenheit und Unbeschwertheit verändern", und das Thema Tod aus der Tabuzone holen.

(bagre)