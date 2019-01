Smartphones: 28 Prozent in EU ließen Zugriff auf persönliche Daten zu

Der Schutz von persönlichen Daten beim Betrieb von Smartphones ist in der EU nicht besonders ausgeprägt. Laut Eurostat-Daten vom Montag ließen 28 Prozent im EU-Durchschnitt einen Zugriff auf persönliche Daten zu. In Frankreich waren es lediglich zehn Prozent, auf der anderen Seite lag Tschechien mit 67 Prozent. In Österreich ließen 36 Prozent einen Datenzugriff zu.

Die Zahlen aus 2018 zeigen, dass 75 Prozent der 16- bis 74-jährigen in der EU ein Smartphone für private Zwecke nutzten. 28 Prozent gaben an, dass sie beim Betrieb ihres Geräts niemals den Zugriff auf ihre persönlichen Daten schützten. Sieben Prozent wussten nicht, dass der Zugriff geschützt werden kann. 43 Prozent antworteten, dass sie ein automatisches Sicherheitssystem installiert hätten. Weitere 15 Prozent gaben an, dass sie sich von jemand anderem ein Sicherheitssystem installieren ließen.

Wie Sie ihre Daten vor dem Zugriff von Firmen schützen können

Jede App auf dem Smartphone schreit nach Berechtigungen. Manche machen durchaus Sinn, manche wiederum sind einfach nur haarsträubend. Eine Taschenlampe, die Zugriff auf Kontakte haben will, sollte gar nicht erst installiert werden. Bei Android und iOS gibt es viele Möglichkeiten, gierigen Apps Berechtigungen zu entziehen.

Vor der Installation sollten in jedem Fall die Bewertungen gelesen werden. Eine Mischung aus sehr guten und schlechten Beurteilungen ergeben ein valides Gesamtbild über die Zuverlässigkeit und Seriösität einer Anwendung. Sollten bereits Anwendungen auf dem Gerät sein, können die Benachrichtigungen unter Einstellungen - Apps - Berechtigungen eingesehen werden. Dort können zum Teil Berechtigungen entzogen werden. Bei iPhones wählt man den Punkt "Datenschutz" in den Einstellungen. Unter dem Punkt Ortungsdienste können die jeweiligen Apps ausgewählt werden, denen diese Berechtigung entzogen werden soll.

In den meisten Fällen funktionieren die Anwendungen auch mit eingeschränkten Berechtigungen fehlerfrei. Sollten sie allerdings plötzlich nicht mehr nutzbar sein, können Sie die einzelnen App-Berechtigungen immer noch wie beschrieben erneut aktivieren.

(bagre/APA)