Apple deaktiviert Facetime-Gruppenanrufe wegen massiver Sicherheitslücke

Ein neu entdeckter Softwarefehler in Apples iPhone-Telefoniedienst Facetime ermöglicht das Ausspionieren von Kontakten ohne deren Wissen. Ein auf dem Twitterkonto @BmManski veröffentlichtes Video zeigt, wie einfach es ist, den Fehler auszunutzen und mithilfe von Facetime ein iPhone als Wanze zu missbrauchen. Das Video wurde mehr als zwei Millionen Mal angesehen und mehr als 50.000 Mal geteilt.

Das Video zeigt: Wenn eine Nummer mithilfe des Dienstes angerufen wird, kann der Anrufer die Option wählen, einen weiteren Nutzer zum Gespräch hinzuzufügen. Wählt der Anrufer nun den ursprünglich gewählten iPhone-Nutzer auch als den zusätzlichen Gesprächspartner, beginnt die Telefonkonferenz, ohne dass der Angerufene abgenommen hat. Der Anrufer könnte nun die betroffene Nummer belauschen. In manchen Fällen ist sogar die Kamera aktiv.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ