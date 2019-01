US-Apotheke legt Kunden mit Apple Watch an die Fitness-Leine

Wimperntusche, Schokolade und Schmerzmittel ohne Rezept. CVS-Geschäfte sind in den USA an nahezu jeder Straßenecke zu finden. Die Allzweckgeschäfte mit integrierter Apotheke kooperieren jetzt mit Apple um die Amerikaner gesundheitlich auf Vordermann zu bringen. Wer sich mit der Apple Watch oder dem iPhone auf Trab bringen lässt und Apple den Zugriff auf die Daten gewährt, bekommt Erinnerungen für Grippeimpfungen und wann ein Rezept verlängert werden muss.

Die dafür notwendige App wurde am Dienstag in den USA vorgestellt und trägt den Namen Attain. Die Anwendung entstand in Zusammenarbeit mit Aetna, einem Versicherungsunternehmen, das von CVS für knap 68 Milliarden Dollar übernommen wurde.

Für die Bereitstellung der Daten rund um die eigene Gesundheit und Fitness, werden die Kunden mit Bonuspunkten gelockt, die später in CVS-Gutscheine eingetauscht werden können. Dafür fragt die App Informationen zu Alter, Geschlecht und Gewicht ab.

Zwar werden Standortinformationen und Bewegungsdaten gesammelt, aber sie sollen nicht dafür verwendet werden, um die Versicherungsprämien zu überdenken. Das zumindest verspricht CVS in einem veröffentlichten Statement. Dafür sollen Kunden aber personalisierte Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen bekommen. Das Ziel sei laut Jeff Williams von Apple, den Nutzern dieses Angebots ein gesünderes Leben zu bieten.

Mit knapp 10.000 Geschäften und mehr als 200.000 Mitarbeitern und mehr als fünf Millionen täglichen Kunden ist dieses Programm ein Eldorado für Datensammler. Apple und CVS erhalten damit eine Fülle von Informationen. Daraus lassen sich Rückschlüsse über Lebensstil, Fitness und Gesundheit von Kunden in demografischen Profilen erschließen. Dabei bezahlen die Unternehmen nur einen geringen Preis und locken mit Rabatten. Teuer wird es, wenn der Lebensstil dann nicht mehr den Anforderungen und Wünschen der Versicherungen entspricht, argumentieren Datenschützer.