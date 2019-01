Apple: 900 Millionen iPhone-User

Cupertino. Zu Jahresbeginn hatte Apple seine Anleger mit einer Umsatzwarnung erschreckt: Für das vierte Quartal rechnete man nur noch mit Erlösen in Höhe von 84 Mrd. Euro, zuvor hatte man 89 bis 93 Mrd. Euro erwartet. Viele sorgten sich, dass die beste Zeit des iPhones – für das die Kunden ständige Preiserhöhungen akzeptierten – vorbei sein könnte.

Am Dienstagabend gab Apple nun die tatsächlichen Zahlen bekannt. Zwar sank der Umsatz um fünf Prozent auf 84,3 Mrd. Dollar. Konzernchef Tim Cook bekräftigte, dass der Hauptgrund die unerwartet schwachen Verkäufe des iPhones in China gewesen seien. Aber auch der starke Dollar, der Apple-Produkte etwa in der Türkei stark verteuerte, sowie weniger Subventionen von Mobilfunk-Anbietern hätten eine Rolle gespielt. Für das laufende Vierteljahr rechnet Apple erneut mit weniger Umsatz als im Vorjahresquartal.

Der Gewinn hielt sich mit knapp 20 Mrd. Dollar fast stabil. Laut der Marktforschungsfirma Canalys verkaufte Apple 71,7 Millionen iPhones und blieb damit trotz des Rückgangs um 7,3 Prozent Nummer eins. Samsung sei auf 70,3 Millionen Geräte gekommen. Apple selbst gibt seit einiger Zeit keine Absatzzahlen für das iPhone mehr bekannt. Doch wartete das Unternehmen mit einer neuen Zahl auf – weltweit gibt es 900 Millionen aktiv genutzte iPhones – sowie mit einer Strategie, wie man mit dem Ende des Smartphone-Booms zurechtkommen will. Letzteres gefiel den Anlegern, die Apple-Aktie lag am Mittwoch vorbörslich deutlich im Plus.

Mehr Umsatz mit Services

Apple will etwa die Preisanstiege durch den starken Dollar in einigen Ländern besser als bisher für Verbraucher abfedern. Zudem will man stärker auf Dienstleistungen sowie andere Apple-Geräte setzen. Das iPhone steht noch immer für 61 Prozent der Erlöse. Doch wuchs das Dienstleistungsgeschäft, zu dem das Speicher-Service iCloud, der Streamingdienst Apple Music und das Geschäft mit Apps gehören, um 19 Prozent auf 10,9 Mrd. Dollar. Beim lang schwächelnden iPad gab es mit dem neuen Pro-Modell einen Sprung von 17 Prozent auf 6,7 Mrd. Dollar Umsatz.

Die Sparte mit der Apple Watch, dem Lautsprecher HomePod und anderen Geräten steigerte den Umsatz um ein Drittel auf 7,3 Mrd. Dollar. Das Geschäft mit Macintosh-Computern legte um acht Prozent auf den Rekordwert von 7,4 Mrd. Dollar zu. (DPA/b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)