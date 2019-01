Puma bringt selbstschnürende Turnschuhe auf den Markt

Denkt man an die Filme "Zurück in die Zukunft" fallen einem sofort die Begriffe Delorian, Hoverboard und Nikes selbstschnürende Air Mags. Der Sportartikel-Hersteller Nike hatte 2016 "Zurück in die Zukunft II"-Schuhe erstmals präsentiert. Doch sie wurden nur in limitierter Stückzahl zur Verlosung auf den Markt gebracht. Anders als die Nike-Version der selbstschnürenden Schuhe, sind die Puma FI ab dem Frühjahr 2020 erhältlich und sollen knapp 330 Dollar kosten.

Anders als bei den Nike-Schuhen ist der Mechanismus deutlich auffälliger verbaut und verleiht dem Puma-Modell einen futuristischen Touch. In der Sohle befinden sich beim Fi die Batterien und der restliche Mechanismus hat in der Oberseite der Lasche Platz gefunden. Mit Hilfe von Touch-Gesten kann der Träger den Schnürmechanismus steuern. Zwar schnürt sich der FI automatisch, aber über das Pad kann die Schnürung gelockert oder gefestigt werden.

Kein Schuh ohne App

Die Feinjustierungen lassen sich per iOS-App vornehmen. Da einiges an Technik verbaut ist, müssen diese Schuhe nach dem Tragen an den Strom. Geladen werden sie über ein drahtloses Qi-Pad oder in dem die Akkus aus der Sohle entfernt werden und direkt in einer Ladestation geladen werden.

>>> Golem

(bagre)