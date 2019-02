Betrüger prellt Lehrling bei Online-Verkauf um Monatsgehalt

Kleider, Taschen, Laptops und vieles mehr wird auf Kleinanzeigenportalen privat verkauft. Über Willhaben, Geizhals, Ebay lässt sich Altgedientes zu Bargeld machen und so manches Schnäppchen ergattern. Das wollte auch Thomas K. als er sein neuwertiges Lenovo-Gerät auf Willhaben zum Verkauf anbot. Schon kurz darauf meldete sich ein Interessent. Ideal, möchte man meinen.

Der Käufer meldete sich über WhatsApp und machte auf den 19-Jährigen einen guten Eindruck. Auch, dass er das Paket nach Griechenland geschickt haben möchte, irritierte anfangs nicht. Er wolle es seiner Tochter schenken, die es für die Schule bräuchte.

Die Konversation - die WhatsApp-Nachrichten liegen der "Presse" vor - war freundlich, entspannt. Um beiden einen sicheren Geschäftsabschluss zu ermöglichen, wählte der Interessent nach eigenen Angaben einen Treuhandservice der Royal Bank of Canada. So werde das Geld erst freigegeben, wenn die Tracking-ID des Pakets bekannt sei.

Überweisung nur mit Aufzahlung?

Also ging er zur Post, versicherte das Paket und schickte es nach Athen. Doch als die Royal Bank of Canada dann in einer zweiten E-Mail aufgrund eines Limits für internationale Banküberweisungen eine Aufzahlung von 600 Euro forderte, via Western Union, wurde K. stutzig. Eine kurze Google-Anfrage bestätigte seinen Verdacht. Die angegebene E-Mail-Adresse rbc@consultant.com existiert nicht.

Als er seine Bedenken gegenüber dem Käufer äußerte, änderte sich auch abrupt der Ton. Ob er denn noch nie Auslandsüberweisungen getätigt habe und ob er denn annehme, er würde ihn betrügen wollen.

Genau das nahm K. an und zu Recht. Nur einen Tag nachdem er das Paket aufgab, wollte er es wieder zurückholen, den Versand stoppen. Bei der Post erteilte man ihm zuerst eine Absage: "Das Paket befinde sich bereits am Flughafen, hinter dem Zoll. Da haben wir keinen Zugriff mehr". Er reichte "Nachforschung wegen Betrugsverdachts" ein. Auf Nachfrage bei der Post, erklärte Pressesprecher Michael Homola gegenüber der "Presse": "Wir haben einen Stoppversuch in Griechenland gestartet."

Im besten Fall gelingt die Rückholaktion, oder aber Thomas K. zahlt ein hohes Lehrgeld.

Generell empfiehlt Homola, im Betrugsfall sich sofort an den Kundendienst zu wenden. Dies sei per E-Mail oder Telefon möglich.

Identitätsdiebstahl als mögliche Gefahr

Der ausgeklügelte Betrugsversuch ist nicht neu. Im Paypal-Forum warnen Geschädigte von derartigen Treuhand-Diensten. Für Thomas K. hat dieses Erlebnis aber noch ein Nachspiel. Denn neben einer Anzeige bei der Polizei, muss er auch Willhaben über den Betrugsversuch informieren, ebenso seine Bank. Denn mit den Kontodaten, dem vollen Namen und dem Wohnsitz lasse sich nicht ausschließen, dass der Betrüger online Einkäufe tätigt.

Um sich den Ärger zu ersparen, sollten generell keine Verkäufe über WhatsApp abgewickelt werden. Davor warnt Willhaben bereits beim Erstellen einer Anzeige. Auch vor Auslandsüberweisungen wird gewarnt. Vor allem aber sollte man sich von Interessenten nicht unter Druck setzen lassen.