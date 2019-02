Samsung Galaxy S10: Alle Gerüchte zu den drei neuen Smartphones

In der Technikwelt gibt es drei große Fixpunkte im Kalenderjahr. Das ist einerseits die IFA in Berlin, Apples iPhone-Präsentation im September und die alljährliche Kick-off-Veranstaltung Ende Februar in Barcelona, der Mobile World Congress. Doch dieses Jahr ist alles anders. Das Rampenlicht wollen die Android-Hersteller nicht mehr teilen. Samsung macht den Anfang mit einer eigenen Pressekonferenz. Das Galaxy S10 wird gemeinsam mit neuen Wearables am 20. Februar präsentiert. Ein Gerüchte-Überblick.

Samsung hat genauso wie Apple und alle anderen Mitbewerber noch kein Patent gegen Leaks gefunden. Das wollen sie auch nicht und in einigen Fällen streuen die Unternehmen selbst. Nichtsdestotrotz erwarten uns bei dem Unpacked-Event einige neue Geräte. Allen voran das Galaxy S10. "Die Presse" fasst den aktuellen Stand der Gerüchte zusammen.

Es ist das zehnjährige Jubiläum der Galaxy-Welt. Also steht Samsung unter besonderer Beobachtung. Erstmals müssen sich die Koreaner nicht nur dem direkten Vergleich mit dem ewigen Konkurrenten Apple stellen, sondern auch mit Huawei.

Der chinesische Hersteller hat mit dem Mate 20 ordentlich vorgelegt.

>>> Das Galaxyphone XS aus China

Samsung zieht nach und bietet nun endlich auch im Galaxy S10 und S10+ den Fingerprint-Sensor im Display. Außerdem werden beide Modelle auch mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet sein. Statt einer quadratischen Anordnung wählt Samsung eine unaufdringlichere Platzierung und setzt alles auf eine Linie. Zu der bislang üblichen Normal- und Telebrennweite kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera dazu. – @venyageskin1

Anders als der chinesische Mitbewerber rührt Samsung den durchgesickerten Bildern den Klinkenstecker nicht an. Er bleibt wie gewohnt an der Unterseite neben dem USB-C-Ladeanschluss.

6,1 und 6,3 Zoll groß sollen die beiden Galaxy-Devices sein. Dabei setzt Samsung auf seine selbstentwickelten AMOLED-Displays. Die Auflösung soll bei beiden Geräten bei 3040 x 1440 Pixel liegen.

Schneller, besser, länger

Bei jeder neuen Generation gelten die gleichen alten Regeln. Es muss schneller und besser sein und der Akku muss ausdauernder sein. An diese Regeln hält sich auch Samsung. Der hauseigene Exynos-Prozessor (9820) soll um rund 15 Prozent schneller und 40 Prozent energieeffizienter sein als der Vorgänger. Die GPU (Mali G76 MP12) ist angeblich sogar 40 Prozent schneller und 35 Prozent sparsamer. Größte Neuerung ist aber wohl die Verwendung einer Neural Processing Unit (NPU) für Aufgaben der Künstlichen Intelligenz.

Der Arbeitsspeicher soll in seiner einfachsten Konfiguration sechs Gigabyte bieten. Der interne Speicher beträgt 128 Gigabyte. Das S10 und S10+ könnten in einer acht Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Version ebenfalls angeboten werden.

Der Akku bietet in der S10-Version eine Kapazität von 3400 mAh. Die Plus-Version sogar 4100 mAh. Wie auch das Mate 20 kann das Samsung-Smartphone auch Saft abgeben, wenn nötig. Die Reverse Wireless Charging Funktion soll ebenfalls mit an Bord sein, wie der kabellose Standard Qi.

Galaxy S10e/Lite: Ein kleiner Bruder

Samsung will erstmals seit langer Zeit wieder drei Modelle einer Version auf den Markt bringen. Das e-Modell soll nur 5,8 Zoll groß sein, eine Auflösung von 2280 x 1080 Pixel bieten. Der Fingerprint-Sensor soll in diesem Gerät seitlich angebracht sein und nicht im Display.

Das S10e oder auch Lite soll für 749 Euro auf den Markt kommen. Das Galaxy S10 soll ab 899 Euro erhältlich sein und die Plus-Variante (6GB RAM/128 GB Speicher) angeblich ab 999 Euro. Die Spezialedition mit einem Terabyte internen Speicher und 12 Gigabyte RAM veranschlagt Samsung angeblich einen Preis von 1499 Euro.

Inwiefern diese Preise der Realität entsprechen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die oben genannten Preise gelten einem Leak zufolge für die Niederlande.

"Die Presse" wird live vor Ort von dem Samsung-Event berichten. Der Ticker startet um 19:30 Uhr unserer Zeit.