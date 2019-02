Mit einem medialen Kuschelkurs versucht der chinesische Telekom-Riese Huawei derzeit sein angekratztes Image wieder aufzupolieren. Nach Großbritannien und Deutschland war am Donnerstag Österreich an der Reihe. Gleich in Viererbesetzung waren Manager des größten Netzanbieters weltweit angerückt, um zu versichern: Huawei werde die Sicherheit seiner Nutzer niemals aufs Spiel setzen – selbst wenn die chinesische Führung es fordere.

„Die chinesische Regierung hat vergangenes Monat klar gemacht, dass sie nicht von Huawei verlangen wird, seine Kunden auszuspionieren oder technische Hintertürchen zu installieren“, sagt Pan Yao, Huawei-Österreich-Chef im Gespräch mit der „Presse“. Gründer Ren Zhenfei habe bereits klargemacht: Er schließe sein Unternehmen lieber, als Geheiminformationen an Peking Preis zu geben.

In den vergangenen Wochen stand es düster rund um Huawei: Nach dramatischen Warnungen aus Washington erwägen immer mehr Regierungen rund um den Globus, die Chinesen aus ihren Telekommunikationsnetzen auszuschließen: Ein 2017 beschlossenes Gesetz verpflichtet chinesische Unternehmen zur Spionage, sollten die Geheimdienste das verlangen. Und auch Befürchtungen vor einem „Todesschalter“ machten die Runde, mit dem Huawei im Konfliktfall die ganze Kommunikationsinfrastruktur eines Landes lahm legen könnte.

Parteizellen "wie Gewerkschaften"

Misstrauisch stimmen Kritiker zudem Nähe zu Partei und Militär: Huawei-Gründer Ren war Mitglied der Volksbefreiungsarmee. Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ in jedem in der Volksrepublik tätigen Unternehmen, sei es staatlich, privat, aus dem In- oder Ausland, Parteizellen einrichten. Dass diese Verbandelung Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungen hat, weist das Unternehmen stets zurück und betont: Man stehe zu hundert Prozent im Eigentum der Mitarbeiter.

Huawei unterscheide sich in seiner Beziehung zur Regierung nicht von anderen Unternehmen auf der Welt, sagte Vize-Kommunikationschef Joe Kelly. „Wir stellen Menschen ein, zahlen Steuern und beraten Regierungen.“ Die Parteizellen beschrieb er verharmlosend als Pendant zu europäischen Gewerkschaften.

Huawei-Ausrüstung um bis zu 30 Prozent günstiger

Dass Huawei gerade jetzt rund um den Globus seinen Charme spielen lässt, hat einen Grund. Für den chinesischen Konzern steht viel auf dem Spiel: Denn um den in vielen europäischen Staaten anstehenden Ausbau der neuen Mobilfunknetz-Generation 5G ist ein erbitterter ökonomischer Wettstreit, ein Kampf der Systeme im digitalen Zeitalter, ausgebrochen.

Die USA setzen alles daran, die Chinesen in dem verheißenden Zukunftsmarkt auszubooten. 5G, eine Art Super-Highway für die Datenübertragung, legt den Grundstein für Technologien, die unseren Alltag beherrschen werden: von autonomen Drohnen bis hin zum Internet der Dinge, der digitalen Vernetzung von Gegenständen.

In Österreich soll die Versteigerung noch diesen Monat stattfinden. Und trotz der internationalen Kritik geht Huawei hierzulande eher nicht von einem Ausschluss aus. Im Gegenteil: „Wir werden der Anbieter mit dem größten Marktanteil in Österreich sein“, sagt Pan der „Presse“ - auch mit Blick auf das Ausland: Dort hat der Tech-Riese bereits mehr als 30 kommerzielle Verträge zum Aufbau von 5G-Netzen unterzeichnet.

Huawei sei der Konkurrenz bei den 5G-Basisstationen technologisch ein bis zwei Jahre voraus, meint Pan. Und auch bei den Kosten könne Huawei punkten, sagt Vize-Kommunikationschef Joe Kelly der „Presse“. Huawei-Geräte seien energieeffizienter und kleiner als die des Mitbewerbs. Dadurch könnten die Betreiber Stromkosten und Gebäudemiete, die für die Installation der Basisstationen anfällt, sparen. Huawei-Ausrüstung sei dadurch um bis zu 30 Prozent günstiger, sagt Kelly. "Aber ist ist uns wichtig zu vermitteln: Wir produzieren keine chinesischen Billigprodukte.