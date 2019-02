Mobilfunkbranche steht vor einem Paradigmenwechsel

Der Smartphone-Markt ist am Zenit angekommen. Die Verkaufszahlen sind rückläufig und auch das Drehen an der Preisschraube ist auf Dauer kein Erfolgsrezept. Gerade einmal um 0,1 Prozent legten die weltweiten Verkäufe laut dem Marktforschungsinstitut "Gartner" im letzten Quartal 2018 im Jahresvergleich zu. Die Erwartungen an die Fachmesse Mobile World Congress sind entsprechend hoch. Geht der Trend tatsächlich in Richtung klappbare Smartphones, so wie sie bereits bei Samsung und Huawei zu sehen waren, oder hat der Mitbewerb andere Konzepte? Die Messe startet offiziell heute, Montag. In den nächsten Tagen werden bis zu 2400 Aussteller um das Interesse der geschätzten 100.000 Fachbesucher buhlen.

Fieberhaft versuchen Smartphone-Hersteller das Mobilgerät neu zu erfinden. Samsung und Huawei haben ihre Konzepte für die Zukunft bereits präsentiert. Die faltbaren Geräte sind vielleicht noch nicht ausgereift und aufgrund des Preises nichts für den Massenmarkt, aber durchaus der Startschuss für smarte Uhren, die aussehen wie Knickbänder aus den 1990ern. Es werden sich einige Paradigmen ändern.

LG, der koreanische Hersteller hielt am Sonntag ebenfalls eine Pressekonferenz ab, ging hingegen einen anderen Weg und präsentierte sein erstes 5G-Smartphone. Das LG G8 lässt sich nicht falten, aber mit einem zweiten Bildschirm verbinden.

Das Problem mit 5G ist, dass es bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit noch dauern wird. Erst im Laufe der nächsten Wochen sollen die Frequenzen in Österreich versteigert werden, bei den deutschen Nachbarn könnte es sich überhaupt verzögern. Bis die Mobilfunker überhaupt ein funktionierendes Netz aufgebaut haben, werden Monate vergehen. Geschweige denn, dass man sich dann einen entsprechenden Tarif für ein 5G-Smartphone wird leisten können.

Augmented Reality wieder im Aufschwung?

Ab 2020 soll der neue Standard auch hierzulande sukzessive aufgebaut werden. Allerdings rückten in den vergangenen Monaten mehr und mehr auch Sicherheitsaspekte in den Vordergrund. Die USA erklärten Huawei zum Sicherheitsrisiko und verdächtigen das Unternehmen unter anderem der Industriespionage. Neben Anbietern wie Nokia, Ericsson oder Cisco könnte sich Huawei als führender Mobilfunkausrüster deshalb auf dem MWC etwas zurückhalten.

Eine große Bühne wird der MWC in Barcelona traditionell auch wieder den Mobilfunk-Netzbetreibern wie Deutsche Telekom, Telefonica, Orange bieten: Sie werden einen Ausblick geben auf die Zukunft der mobilen Kommunikation und des Entertainment mit ihren neuen Möglichkeiten, etwa mit Augmented oder Virtual Reality. Auf politischer Ebene dürfte auf den Keynotes und Diskussionsforen aber auch kontrovers debattiert werden.