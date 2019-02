Der heimliche Start der Frequenz-Auktion

Während in Barcelona über die Zukunft des mobilen Datenverkehrs diskutiert wird und erste Live-Demos von 5G gezeigt werden, ist man in Österreich schon einen Schritt weiter. Aktuell befindet man sich in der Konsultationsphase. Die Interessenten, darunter auch die heimischen Provider Telekom Austria (A1), Drei (Hutchison) und T-Mobile, geben dabei ihre Präferenzen bekannt.

"Die Auktion ist vorbei, wenn sich Angebot und Nachfrage getroffen haben", meint RTR-Sprecher Gradnig. Es ist davon auszugehen, dass im März die Ergebnisse erst feststehen. Behält Österreich weiter diesen Fahrplan bei, steht einem 5G-Start 2019 nicht mehr viel im Weg.

>>> Futurezone und Standard

(bagre)