Preisreduktion: Apple will weg vom Ruf des "elitären Unternehmens"

Die Innovationen halten sich bei Smartphones in den letzten Jahren in Grenzen und dennoch werden die Geräte von Jahr zu Jahr teurer. Der Versuch, die Smartphone-Sättigung durch Preiserhöhungen abzufeder hat kurzfristig gut funktioniert. Samsung und Huawei versuchen mit ihren faltbaren Geräten den Markt neu zu beleben. Währenddessen gibt es vom Mitbewerb Überlegungen zu Preisreduktionen. Die Ecke aus der sie kommen, ist ungewöhnlich, nämlich von Apple.

Jahrelang hat das kalifornische Unternehmen die Preisschraube gekonnt nach oben gedreht. Unabhängig davon, ob die Neuerungen diese Preise rechtfertigten. Schlussendlich gelangte man bei einer 512-Gigabyte-Version des iPhone Xs Max bei mehr als 1600 Euro.

Man wolle nicht mehr als "elitäres Unternehmen" wahrgenommen werden, erklärte Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple, in einer Rede an der Elon University in North Carolina.

Bei Apple sei man sich bewusst, dass Technologie allen zur Verfügung stehen müsse. Deswegen wurden in China bereits die Preise reduziert sowie auch in Japan. In Indien überlegt man einen derartigen Schritt. Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, dass gerade in Schwellenländern der Verkauf nochmal angekurbelt werden soll. In westlichen Ländern sind von Preisreduktionen nichts zu spüren.

Kritik an Medien über Herstellungskosten

Doch bei aller Einsicht kritisierte der Apple-Manager auch die Medien. Die Berichte über den Herstellungspreis in den Medien übersehen Entwicklung und Forschung. Hier sei man laut Apple sehr genau und achte auf Details. Bei der Apple Watch habe man zum Beispiel ein Labor mit 40 Krankenschwestern aufgebaut und 10.000 Teilnehmer für eine Studie gesucht, um den Fettabbau beim Sport zu untersuchen.

In der Rede bezieht sich Williams nicht auf die Preispolitik in den USA und Europa. Mit dem Galaxy Fold und dem Huawei Mate X kommt Apple jetzt aber in die Bedrängnis. Ein Gerät, das sich nicht biegen lässt, sollte dann deutlich unter 2000 Euro kosten.

(bagre)