Lehrling schlägt Betrüger ein Schnippchen

Vor knapp einem Monat berichtete "Die Presse" an dieser Stelle von einem Betrüger, der über Willhaben in dem 19-Jährigen Lehrling Thomas K. sein Opfer fand. Mit Hilfe der heimischen und griechischen Post, gelang es, das Paket mit dem Lenovo-Gerät zurück zu holen.

Was war geschehen? Auf Willhaben bot der 19-Jährige seinen Lenovo-Laptop zum Verkauf an. Ein vermeintlicher Interessent meldete sich via WhatsApp. Als das Paket bereits auf dem Weg nach Athen war, entpuppte sich der Interessent als Betrüger, der nicht nur das Paket abgreifen wollte, sondern noch weitere 500 Euro.

Der Lehrling reichte knapp 24 Stunden nach Aufgabe des Pakets die "Nachforschung wegen Betrugverdachts" ein. Daraufhin wurde die griechische Post verständigt. Das Paket wurde aussortiert und blieb dann noch ein paar Tage liegen, bis es dann Anfang März wieder bei Thomas K. zuhause ankam.

"In solchen Fällen ist Eile geboten", erklärt Post-Pressesprecher Michael Homola. Generell empfiehlt Homola, im Betrugsfall sich sofort an den Kundendienst zu wenden. Dies sei per E-Mail oder Telefon möglich.