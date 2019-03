Huawei erwartet rasch fallende Preise für biegsame Smartphones

Smartphones, die sich biegen lassen, sind nach einer Dekade an präsentierten Prototypen Realität. Royole, Huawei und Samsung haben ihre Geräte bereits vorgestellt und wollen sie in den kommenden Monaten auf den Markt bringen. Der Preis liegt jenseits der 2000 Euro. Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei geht davon aus, dass der Preis bald fallen wird.

"Am Anfang wird das Smartphone vor allem als Premiumprodukt verkauft, aber später wird es auch in das mittlere Preissegment vorstoßen", sagte Huawei-Smartphone-Chef Richard Yu der "Welt am Sonntag".

Experten gehen davon aus, dass spätestens 2020 die Preise so weit gefallen sein werden, dass auch Hersteller im Einsteiger-Segment und Mittelklasse-Bereich entsprechende Geräte auf den Markt bringen werden.

(bagre)