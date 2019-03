Tel Aviv schützt mit speziellen Lichtstreifen "Smartphone-Zombies"

2015 kürte eine Jury des Langenscheidt-Verlags "Smombie" eine Kombination aus Smartphone und Zombie zum "Jugendwort des Jahres". Dieses Wort betrifft all jene, die aufgrund ihrer übermäßigen Smartphone-Nutzung ihre reale Umwelt nicht mehr wahrnehmen. Das führt oftmals im Straßenverkehr zu Unfällen. Während in einigen Ländern ein Handy-Verbot nach dem Vorbild Honolulu für Fußgänger diskutiert wird, setzen andere Länder auf den Einsatz weiterer Technologien. In Tel Aviv werden Fußgänger mit speziellen Lichtstreifen am Boden auf rote Ampeln hingewiesen.

Zeitgleich mit den herkömmlichen Ampeln leuchten die LED-Streifen grün oder rot, allerdings im Blickbereich der "Smartphone-Zombies" - am Fußboden. So sollen Fußgänger, die auch beim Laufen aufs Telefon schauen, davon abgehalten werden, aus Versehen über rote Ampeln zu gehen.

Die Tel Aviver Stadtverwaltung will die Warnstreifen zunächst an einer Kreuzung testen. Wenn das System funktioniert, könnte es auf die restliche Stadt ausgedehnt werden. Von ihrem Smartphone abgelenkte "Smartphone-Zombies" oder "Smombies" sind nicht nur im Start-up-Land Israel ein Problem geworden.

Die Augsburger Stadtwerke haben bereits 2016 an zwei Straßenbahn-Haltestellen Boden-Ampeln installiert. Köln folgte kurz danach. Die "Bompeln" sind in die Bordsteinkante eingelassen. Die acht Lampen beginnen rot zu blinken, sobald die normale Fußgänger-Ampel auch auf rot schaltet.

Ähnliche Systeme werden in anderen europäischen Ländern sowie auch in Australien und Singapur eingesetzt. In Tel Aviv will man nach einem erfolgreichen Test, das System flächendeckend einsetzen.

(Red.)