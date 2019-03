Apples Streaming-Dienst kurz vor dem Start - Event am 25. März angekündigt

Der Mobile World Congress in Barcelona ist längst vorüber und nahezu alle Größen aus der Android-Branche haben ihre Neuheiten bereits vorgestellt. Huawei fehlt noch. Das neue Topmodell P30 wird am 26. März in Paris enthüllt werden. Keine 24 Stunden vorher wird Tim Cook in Cupertino Apples neueste Kreation präsentieren.

Offiziell gibt es keine Ankündigungen zu den zu erwartenden Neuheiten. Aber es wäre keine Apple-Ankündigung, wenn es nicht im Vorfeld Gerüchte, Leaks und Informationen dazu geben würde. Auf gewisse Dinge kann man sich verlassen.

Was verrät denn Apple? Auf der Einladung heißt es "It's show time" und das lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Apple wird seinen Videostreaming-Dienst enthüllen. Darüber wird seit Monaten spekuliert und der Countdown in klassischer Kinofilm-Manier erhärtet die Gerüchte.

Seit Jahren wird über einen Streaming-Dienst spekuliert. Bislang blieb es lediglich bei Apple TV, der Set-Top-Box mit ähnlichen Funktionen wie dem Amazon-Fire-Stick.

Doch dieses Mal sollen Dienste im Vordergrund stehen und nicht neue Hardware. iPhones und MacBooks kann man gleich wieder von der Liste streichen. Angeblich soll neben dem Videostreaming-Dienst auch die News-App über eine Abo-Flatrate für zehn Euro monatlich in Deutschland gelauncht werden. Welche Partner Apple für sich gewinnen konnte, wird wohl erst am Event selbst enthüllt werden. Aber im Vorfeld waren nur wenige Verlage von Apples Idee angetan. Vor allem, weil der Konzern statt seiner üblichen 70/30 Regelung knapp 50 Prozent des Gewinns für sich behalten möchte.

(bagre)