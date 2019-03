Galaxy Fold wird bei A1 und Drei erhältlich sein

Samsung wurde am Mobile World Congress durch Huaweis Mate X in den Schatten gestellt. Doch die Südkoreaner scheinen ihre Vorreiterposition halten zu können. Schon ab dem 26. April soll Samsungs Galaxy Fold vorbestellt werden können. Knapp eine Woche später ist es dann voraussichtlich im Verkauf. Damit bleibt Samsung der erste große Hersteller, der sein faltbares Smartphone in den Verkauf bringt. Der chinesische Mitbewerber will im Laufe des Sommers in Ländern, in denen bereits ein 5G-Netz vorhanden ist, auf den Markt bringen.

"Das Galaxy Fold ist das Ergebnis von zehn Jahren Forschung und stellt einen großen Durchbruch im Design und in der Funktionalität von Smartphones dar", erklärt Marvin Peters von Samsung Österreich.

Das Galaxy Fold wird für 2000 Euro auf den Markt kommen und kommt in Begleitung von Galaxy Buds (149 Euro), einer Kevlar-Hülle und einer einjährigen Schadensversicherung "Samsung Mobile Care+". Huawei Mate X: Aus der Nähe betrachtet

(bagre)