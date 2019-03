P30 und P30 Pro: Huawei präsentiert neue Topmodelle in Paris

Schon Wochen vor der Veröffentlichung des P30 machen große Werbeplakate an Gebäuden oder auf Türmen in Wien und anderen großen Städten auf die bevorstehende Präsentation aufmerksam. Unter dem Motto "Rewrite the Rules" soll das neue Topmodell vorgestellt werden. Schon im Vorjahr konnte Huawei mit dem P20 mit der Kamera den Mitbewerb in den Schatten stellen. Auch aktuelle Modelle müssen sich hier noch immer mit dem Huawei-Smartphone messen. Aktuellen Gerüchten zufolge könnten die Chinesen aber nochmal ordentlich nachlegen.

Wie auch schon im Vorjahr wird Huawei drei Modelle lancieren. Das P30, das P30 Pro und eine Lite-Version. Im Gegensatz zum Lite sollen die beiden anderen Varianten an den Längsseiten gewölbt sein. Beide Geräte sollen den Fingerabdrucksensor direkt im Display verbaut haben, wie es auch bereits beim Mate 20 Pro der Fall ist. Die Größe rangiert angeblich zwischen 6,1 und 6,5 Zoll.

Vom Balken zum Tropfen

Statt des bisherigen Balken (Notch) im Display soll Huawei laut aktuellen Bildern die Frontkamera in Tropfenform eingebettet haben. Das könnte aber wiederum bedeuten, dass die Gesichtserkennung gestrichen wurde. Dafür wären mehr Sensoren notwendig. So soll das P30 anhand im Netz aufgetauchter Leaks und Gerüchte aussehen. – (c) My Smart Prices

Die Preise der Geräte sollen zwischen 370 (Lite) und 1100 Euro (Pro) rangieren.