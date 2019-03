Apple Pay startet demnächst in Österreich

Mit dem iPhone oder der Apple Watch kontaktlos zu bezahlen, ist bereits in einigen Ländern möglich. In Deutschland ist das Service noch recht jung. Seit Dezember des Vorjahres ist Apple Pay verfügbar. Zu etwa der selben Zeit tauchte auch eine österreichische Support-Webseite von Apple dazu auf. Danach war nichts mehr darüber zu hören. Nun kündigten Erste Bank und Sparkasse, die Onlinebank N26 und Boon eine "baldige Verfügbarkeit" an. und Apple Pay steht offenbar vor dem Marktstart in Österreich. Ein genauer Starttermin wurde nicht genannt.

Kunden können in Geschäften dann mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät ans Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen. Apple setzt bei seinem Bezahlsystem auf NFC (Near Field Communication) wie sich auf modernen Bankomat- und Kreditkarten zum kontaktlosen Bezahlen integriert ist.

Der Service ist rund vier Jahre nach dem Start in den USA in zehn EU-Ländern verfügbar.

(bagre)