Snake in Google Maps spielen

Der 1. April ist der wohl anstrengendste Tag des Jahres im Internet. Zwischen all den bemühten und zum teil nicht gelungenen Aprilscherzen verstecken sich die echten Nachrichten. Zur geistigen Entspannung bietet Google eine nette Ablenkung: Snake in Google Maps.

Man kann entscheiden, in welcher Metropole man mit dem Zug oder Bus Passagiere aufnehmen will. In San Francisco fährt man zum Beispiel standesgemäß mit dem Cable Car. Vorsichtig sein sollte man bei den Rändern, denn die man kann nicht durchfahren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Google derartige Kultspiele integriert. Ebenfalls zum 1. April konnte Pacman in Google Maps gespielt werden. Und zum 30. Geburtstag von Pacman veröffentlichte das Unternehmen ein interaktives Google-Doodle zu dem Spiel. Aufgrund des großen Erfolgs ist es über das Archiv heute noch aufrufbar und kann immer noch gespielt werden.

Ebenfalls am 1. April vorgestellt, aber kein Aprilscherz war Gmail. Heute vor 15 Jahren wurde der mittlerweile meistgenutzte E-Mail-Service Gmail vorgestellt - mit einem Gigabyte kostenlosem Speicher. 2004 war das immens viel. Daher hielten es viele für einen Aprilscherz.

>>> Snake Google Maps

>>> Pacman

(bagre)