Sega kündigt Genesis Mini für 19. September an

Die Retrowelle ist längst nicht vorüber. Nachdem Nintendo seine Konsolen in Miniversionen neu auflegte, folgten zahlreiche andere Hersteller, geschuldet dem großen Erfolg. Immerhin war die Nintendo NES Mini wochenlang vergriffen. Mit zwei Jahren Verspätung will Sega die Genesis Mini auf den Markt bringen. Ab dem 19. September 2019 soll sie für 80 Dollar erhältlich sein.

>>> Retrogefühle in 8-Bit

Wie auch schon bei der Mini Nes Classic wird die Sega-Konsole mit vorinstallierten Spielen angeboten werden. Darunter auch die Klassiker Sonic The Hegdehog und Castlevania Bloodlines. Insgesamt 40 Spiele sollen mit an Bord sein. Die Konsole wird mit zwei kabelgebundenen Controllern ausgeliefert, die hoffentlich länger sind als bei Nintendo.

Diese zehn Spiele sind bereits bestätigt:

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Gunstar Heroes

Space Harrier 2

Comix Zone

Shining Force

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Toe Jam & Earl

Altered Beast

>>> BGR

(bagre)