Aerodata stattet Mess- und Überwachungsflugzeuge aus

Wien/Braunschweig. Die in unserem Artikel „Wenn die Software Flugzeuge an den Boden fesselt“ vom 1. April 2019 erwähnte Firma Aerodata AG aus Braunschweig haben wir fälschlich mit der Software-Panne einer US-amerikanischen Firma in Verbindung gebracht. Die im Artikel erwähnte Software wird zur Berechnung von Flugrouten, Treibstoffbedarf und Beladung eingesetzt.

Die deutsche Aerodata AG hingegen ist ein Ausrüster von Mess- und Überwachungsflugzeugen.

Wenn es um Spezialanwendungen geht, landen renommierte Kunden aus allen Erdteilen auf dem Forschungsflughafen Braunschweig/Wolfsburg. Gegründet 1985, hat die Aerodata-Gruppe seit dem Jahr 1997 hier ihren Hauptsitz – der ideale Standort, um Theorie und Praxis nahtlos zu verbinden.

Weltmarktführer für Flugvermessungssysteme

Heute ist die Aerodata Weltmarktführer für Flugvermessungssysteme, mit denen Bodennavigationsanlagen (ILS, VOR, DME etc.) global überprüft werden. Seit über 15 Jahren ist Aerodata auch im Bereich der Ausrüstung von Überwachungsflugzeugen tätig.

Die Aerodata AG beherrscht die gesamte Prozesskette – von der Entwicklung innovativer Lösungen über die Fertigung der Systeme mit anschließender Integration verschiedenster Sensoren bis hin zur Flugzeugeinrüstung in der eigenen Maintenance Organisation. Mit rund 130 erfahrenen Spezialisten deckt Aerodata dieses Leistungsspektrum ab und agiert häufig als Generalunternehmer.

