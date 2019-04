Online-Petition gegen 5G-Ausbau mit mehr als 30.000 Unterstützern

In Österreich wurden die Frequenzen für den 5G-Ausbau bereits versteigert. Die Mobilfunkanbieter arbeiten fleißig an der Bereitstellung des neuen Mobilfunkstandards. Indes steigt die Angst vor gesundheitlichen Risiken. An einer österreichischen Petition haben sich mehr als 30.000 Menschen beteiligt.

Die an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache gerichtete Petition wird von 25 heimischen Ärzten unterstützt. Darin wird vor dem erheblichen Anstieg der Strahlenbelastung durch 5G gewarnt. Es ist ebenso die Rede von "dramatischen gesundheitlichen Auswirkungen für Mensch und Tier". Denn es gäbe bereits jetzt Menschen, die unter Elektrohypersensibilität leiden und mit "schweren gesundheitlichen Problemen kämpfen". Außerdem sollten vor allem Kinder vor der Strahlung geschützt werden, denn die vollständige Gehirnentwicklung sei erst mit Mitte 20 abgeschlossen.

>>> 5G zwischen Datenrausch und Krebsgefahr

Einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO aus 2005 zufolge gibt es keine Studien, die eine Elektrohypersensibilität bei elektromagnetischen Feldern nachweist, weswegen sie auch nicht als ein medizinisches Krankheitsbild anerkannt wird.

In einer internationalen Petition mit gleichem Inhalt, wird wiederum das Gegenteil behauptet. Demnach gäbe es 10.000 durch Fachleute geprüfte Studien, die beweisen würden, dass elektromagnetische Felder für Schädigungen der DNA, der Zellen und Organsysteme bei einer großen Vielzahl von Pflanzen und Tiere verantwortlich sind. Langzeitstudien über Auswirkungen von Magnetfeldern an Menschen gibt es bislang nicht.

Im Gespräch mit der Futurezone erklärte Norbert Vana, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G auf den Menschen nicht erforscht seien. Frequenzen zwischen 3,4 und 3,8 GHz, wie sie bei 5G zum Einsatz kommen, hält der Strahlenphysiker für unbedenklich.

>>> Petition gegen 5G-Ausbau in Österreich

(bagre)