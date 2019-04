Amazon plant Großprojekt für satellitengestützte Internetverbindungen

Jeff Bezos begann 1994 mit einem Online-Buchgeschäft. Heute ist es ist ein Multimilliarden-Geschäft und der größte Online-Versandhandel der Welt. Nun will der Online-Riese nach den Sternen greifen und plant satellitengestützte Internetverbindungen. Der Konzern bestätigte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, mit dem Kuiper genannten Projekt sollten Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für schlecht oder gar nicht an das Internet angeschlossene Regionen angeboten werden.

Das Vorhaben solle dutzenden Millionen Menschen einen Breitband-Zugang zum Netz ermöglichen.

Zuvor hatte die Technologie-Website "GeekWire" über das milliardenschwere Amazon-Projekt berichtet. Demnach sollen mehr als 3200 Satelliten auf niedrige Erdumlaufbahnen gebracht werden, zwischen 590 und 630 Kilometer von der Erde entfernt.

Ein ähnliches Vorhaben hat bereits das Projekt OneWeb lanciert. Die ersten sechs Satelliten wurden Ende Februar ins All gebracht. Mehr als 600 weitere sollen folgen.

